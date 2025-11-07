Karl Fazerin Vadelmajogurttikonvehtien joukkoon on eksynyt Geisha-konvehteja.

Karl Fazerin mukaan heidän Vadelmajogurtti-suklaakonvehtien 250 gramman painoisessa rasiassa on pakkausvirhe. Yritys kertoo tiedotteessaan, että pakkauksessa saattaa olla siihen kuulumattomia Geisha-konvehteja.

Pakkaukseen kuulumattomat konvehdit ovat muutoin turvallisia, mutta eivät sovellu pähkinä- ja vehnäallergikoille eivätkä keliaakikoille. Geisha-konvehdit ovat oikeissa kääreissään, joten ne erottaa selvästi. Pakkauksesta löytyy merkintä ”Saattaa sisältää pähkinää, mantelia ja gluteenia sisältävää viljaa”.

Pakkausvirhe koskee tuote-erä, joka on valmistettu 21. syyskuuta 2025 kello 6.45–9.15. Tuote-erän Parasta ennen -päiväys on 19. heinäkuuta 2026. Kyseiset tiedot löytyvät konvehtirasian leimasta ja pakkauskellonaika Parasta ennen -päivämäärän yhteydestä.

Karl Fazer pahoittelee virhettään ja hyvittää ostetut, virheelliset pakkaukset. Kuluttaja voi tehdä reklamaation yrityksen verkkosivuilla.