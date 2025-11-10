Knorrin kastikeainesta vedetään myynnistä, tiedottaa Unilever FInland.

Knorr-tuotemerkin herkkusieni-kastikeainesta vedetään pois myynnistä, kertoo kuluttajatuotejätti Unilever Finland.

Joissakin tuotepakkauksissa saattaa olla metallin ja kumin paloja.

Takaisinveto koskee herkkusieni-kastikeaineksen pakkausta, jossa on kolme 36 gramman annosta kastikeainesta.

Metallin ja kumin paloja voi olla tuotteissa, joiden parasta ennen -päiväys on huhtikuussa 2027 ja eräkoodi L527823C93.

Tuotteessa saattaa olla metallin ja kumin paloja.Valmistaja

Kastikeaines on ollut myynnissä joissakin SOK:n myymälöissä lokakuun lopusta marraskuun 7. päivään saakka.

