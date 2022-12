Legendaarinen ranskalaisravintola saapuu Suomeen vierailulle – menusta saa pulittaa liki 300 euroa

Parhaillaan maailmankiertueella oleva ranskalaisravintola La Tour d'Argent saapuu ruokkimaan kulinaristeja myös Suomeen tammikuussa. Pariisin keskustassa sijaitseva ikoninen ravintola on parhaillaan remontissa, joten sen omistaja André Terrail on päättänyt hyödyntää ajan maailmankiertueen merkeissä. Kiertue päättyy tammikuun lopussa 85-vuotisjuhliaan viettävään helsinkiläiseen Ravintola Savoyhin, ravintolasta tiedotetaan .

"Suosikkiravintolani koko maailmassa"

La Tour d’Argentilla on kytköksiä myös Suomeen, sillä ravintoloitsija André Terrailin äiti on suomalainen. Ravintola on ollut Terrailin perheen hallinnassa yli 100 vuotta. La Tour d’Argent on vieraillut Savoyssa kerran aiemminkin, vuonna 2010.