Länsimaalaisen ihmisen ahdinko huipussaan: Tätä asiaa et ole tajunnut lihaliemikuutiosta

Tähän väliin on syytä muistuttaa, että kyseessä on huumoriryhmä, jossa nostetaan esiin arkisia, mutta länsimaalaisittain ah-niin-ahdistavia asioita.

Sytytyskuutiot ja liemikuutiot eivät ole kuutioita

Kuutio on nimittäin säännöllinen kuusitahokas. Siinä on kuusi samankokoista tahkoa eli se on säännöllinen monitahokas. Liemikuutiossa tahkot ovat eri kokoisia, joten kyseessä ei ole kuutio.

Liemikuutiot olivat aluksi kuutioita

Kaapistasi löytyykin lihaliemisärmiöitä, kertoo matematiikan opettaja

– Tarkempana nimityksenä on suorakulmainen särmiö. Oikeassa kuutiossa jokainen tahko eli "seinämä" on neliön mallinen ja tyyppiesimerkki tällaisesta on noppa. Toki heksaedrikin on käypäinen nimitys, se tarkoittaa kappaletta, jossa on kuusi tahkoa, joista jokainen on monikulmio.