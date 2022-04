Kinder-suklaamunissa salmonellaepäily: Useita lapsia sairastunut Euroopassa

Kinder-suklaamunia on vedetty maailmalla myynnistä johtuen niihin liittyviin salmonellaepäilyihin. BBC:n mukaan Isossa-Britanniassa on tähän mennessä todettu ainakin 63 salmonellatapausta lähinnä pienillä lapsilla.

Brittien ruokaviraston mukaan ihmisiä sairastuttaneen erän suklaamunat on valmistettu belgialaisella tehtaalla. Ruokavirasto on ohjeistanut maassa kansalaisia jättämään syömättä triplapakkauksessa myytävät Kinder-munat, joissa on parasta ennen -päiväykset välillä 11.7–7.10.2022.

Ruotsissa neljä tapausta, Suomessa ei tiettävästi vielä yhtään

Ison-Britannian lisäksi Kinder-muniin yhdistettyjä salmonellatapauksia on raportoitu myös muualla Euroopassa, kuten Irlannissa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Ruotsissa tapauksia on ollut Aftonbladetin mukaan tähän mennessä neljä, mutta silti Kinder-munia myydään edelleen normaalisti kaupoissa. Aftonbladetin mukaan kaikille sairastuneille yhteinen nimittäjä on se, että he ovat syöneet Kinder-yllätyssuklaamunan.