Näin selvität helposti, onko ostamasi Kinder-muna turvallinen syödä

Ruokavirasto on aikaisemmin tiedottanut Ferrero Scandinavia AB:n markkinoimien Kinder-tuotteiden takaisinvedosta. Asiasta kerrottiin myös MTV Uutisten sivuilla. Belgialaisella tehtaalla valmistettuihin Kinder-muniin on liitetty salmonellaepäilyjä ympäri Eurooppaa. Tuotteet on vedetty markkinoilta.

Ruokavirastolta muistutus: Suomessa myynnissä myös "turvallisia" Kinder-munia

Nyt Ruokavirasto muistuttaa, että Kinder-tuotteita valmistetaan myös muissa Ferreron tehtaissa.

– Näihin tuotteisiin ei ole liitetty samanlaisia epäilyjä, vaan tuotteet ovat saaneet olla myynnissä tavalliseen tapaan. Suomessa on markkinoilla ainakin Ferreron Puolan tehtaalla valmistettuja Kinder-tuotteita, Ruokavirastosta todetaan tiedotteessa.

Näin selvität, onko Kinder-muna "turvallinen syödä"

Forssalainen Oy Scandic Trading House Ltd on ollut yhteydessä Ruokavirastoon ja kertonut, miten kuluttaja voi helposti selvittää, onko tuote valmistettu Puolassa ja näin turvallinen syötäväksi. Selvitystapoja on kaksi:

1. Tarkista valmistusmaa

Puolassa valmistetussa tuotteessa valmistuspaikka (Warszawa, Polonia) on merkitty selvästi.

2. Erilainen päiväysmerkinnän tyyli ja väri

Päiväysmerkinnän tyyli ja väri on eri kuin Belgiassa valmistetuissa tuotteissa. Puolassa valmistetun tuotteen päiväysmerkintä on oranssilla pohjalla oleva valkoinen teksti. Belgialaisvalmisteisen tuotteen merkintä on vaakatasossa, mustalla tekstillä valkoisella pohjalla.

Videolla kerrotaan, millaisia ovat salmonellan oireet.

1:17 Salmonellat ovat yleisiä, eläinten kantamia bakteereja, jotka voivat aiheuttaa suolisto- ja yleisinfektioita. Videolla lisää aiheesta. Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ruokavirasto ja Terveyskirjasto.