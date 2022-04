Kinder-suklaamunien salmonellakohu paisuu – Ruotsissakin jättimäinen takaisinveto: "Tuotteita ei tule syödä"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin tiistaina Kinder-suklaamunien laajasta takaisinvedosta joissakin Euroopan maissa. Kinder-yllätysmuniin on liitetty salmonellaepäilyjä esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Irlannissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Salmonellatapauksia on todettu ympäri Eurooppaa jo ainakin 134 ja suurin osa sairastuneista on lapsia.