Sillä on merkitystä, missä muodossa kahvin kotikaappiinsa hankkii.

Suurin osa suomalaisista ostaa kahvinsa valmiiksi jauhettuna perinteisessä suodatinkahvipakettimuodossa. Mutta kannattaisiko kahvia ostaa papuina, ja tulisiko se itse asiassa halvemmaksi?

Huomenta Suomessa pureuduttiin keskiviikkona kahvipapujen saloihin.

Helsingin Kahvipaahtimon perustaja ja paahtaja Benjamin Andbergin mukaan kustannuserot papujen ja valmiiksi jauhetun kahvin välillä eivät loppujen lopuksi ole kovin suuret.

– Jos jauhat pavut kotona, niin sinulla on myös se laitteen kustannus, mitä joudut kuolettamaan.

"Saat ehdottomasti paremman kupillisen kahvia"

Kahvin laadun kannalta kokonaisten papujen ostaminen on kuitenkin Andbergin mukaan ehdottomasti kannattavaa.

– Saat ehdottomasti paremman kupillisen kahvia, kun jauhat pavut itse kotona.

Anbergin mukaan kahvipavun sisällä on kaasua, ja kun sen paahtaa, kaasu turpoaa. Kahvipavun soluissa on hiilidioksidia, joka vapautuu jauhatusvaiheessa.

– Se on kaikki pois sinun kupistasi. Mitä enemmän se jauhe seisoo, sitä nopeammin se vanhentuu. Eli kahvi on aivan loistava pitää papuina ja jauhaa vasta ennen juontia.