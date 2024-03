Kananmunista löytyi suolinkaisia – pitääkö olla huolissaan?

Kanan ohutsuolen suolinkainen (Ascaridia galli) on yleinen kanojen suolistoloinen etenkin lattiakanaloissa. Tartunnan hävittäminen on haastavaa, koska loisen erittämät munat ovat erittäin kestäviä ja säilyvät tartuntakykyisinä ympäristössä pitkään.

Medioissa on alkuvuodesta nostettu esille kananmunista tehtyjä suolinkaislöydöksiä.

Yle kirjoitti maaliskuun alussa, että heidän tietoonsa on reilun viikon aikana tullut neljä varmistettua tapausta Vaasasta ja yksi Kokkolasta.

– Ei voi sanoa, että suolinkaislöytöjä olisi tehty varsinaisesti normaalia enempää viime aikoina. Viime vuosien varrella niitä on raportoitu enemmän kuin aikaisemmin, mutta ei nyt viime aikoina erityisesti, Vennerström toteaa.

Suolinkaisten esiintyminen kanoissa on lisääntynyt, kun kanoja on alettu pitää lattialla sekä ulkotarhoissa. Siellä suolinkaisten hävittäminen on hyvin vaikeaa.