Kananmunien todelliset erot: Kannattaako kaupasta ostaa vapaan kanan munia vai ulkokananmunia?

Tiedätkö sinä, miten esimerkiksi vapaan kanan munat ja ulkokananmunat eroavat toisistaan? Entä oletko hoksannut kaupassa, mikä on niin sanottu suomalainen perusmuna?

Leima kananmunassa kertoo tuotantotavan – tässä eri munien erot

0 = luomukananmunat

Luomumunat tuotetaan luonnonmukaisen tuotannon säädöksiä noudattaen lattiakanaloissa, joissa kanat elävät vapaina. Kanat kuopivat, kylpevät, munivat pesiin, nukkuvat orsilla ja ulkoilevat sään ja olosuhteiden salliessa vähintään kesäkuun alusta lokakuuhun. Kanat ruokitaan pääosin luomurehulla. Luomukanaloissa on oltava ikkunat ja ulkoilualueet. Eläimiä on lattia-alaa kohti vähemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa, ja myös parvikoko on rajoitettu.