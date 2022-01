"Kammottavaa luettavaa" – Yle paljasti karun totuuden Espresso Housen kulisseista, näin kommentoi kahvilaketju

Laajasti Suomeen levittäytynyt ruotsalainen kahvilaketju Espresso House on noussut uutisotsikoihin Ylen MOT-toimituksen paljastettua vakavia epäkohtia ketjun toiminnassa pääkaupunkiseudulla. MOT-toimitus haastatteli ketjun entisiä työntekijöitä, jotka kertoivat keskuskeittiön ongelmista: työturvallisuudesta on tingitty, hygieniataso on ollut heikkoa ja henkilöstö joutunut tekemään usein ylitöitä.