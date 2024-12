K-kauppojen patonkeja ja S-kauppojen wrappeja vedetään myynnistä – älä syö näitä!

Täytettyjä patonkeja ja wrappeja vedetään myynnistä salmonellariskin vuoksi.

Kesko on ilmoittanut vetäneensä myynnistä erän patonkeja, tiedottaa Ruokavirasto.

Kyseessä on Pirkka Helposti mukaan vegepatonki (300 g). Takaisinvedon syynä on, että patongin valmistuksessa käytetyssä tahinista on todettu salmonellaa.

Takaisinveto koskee tuotteen seuraavia eriä: Tuote: Pirkka Helposti mukaan vegepatonki 300 g

Viimeinen käyttöpäivä: 19.12., 20.12., 21.12, 22.12., 23.12.2024

Kyseisiä eriä tuotetta on ollut myynnissä K-ruokakaupoissa ympäri Suomea.

S-kauppa vetää myynnistä wrappeja

SOK on sen sijaan ilmoittanut vetäneensä myynnistä erän tuotetta Makula Falafel Wrap (300 g) – falafelpyöryköillä ja hernehummuksella täytettyjä tomaattitortilloja.

Takaisinvedon syynä on niin ikään, että tuotteiden valmistuksessa käytetystä tahinista on todettu salmonellaa.

Takaisinveto koskee tuotteen seuraavia eriä: Tuote: Makula Falafel Wrap 300 g

Viimeinen käyttöpäivä: 19.12., 20.12., 21.12, 22.12., 23.12.2024

Kyseisiä eriä tuotetta on ollut myynnissä S-ryhmän Prisma, S-market, Herkku-, Alepa-, Sale- ja ABC-liikennemyymälöissä ympäri Suomea.

Katso myös: Pizzantäytteet muutamalla eurolla! Nerokas ruokakauppakikka

1:31

Oletko hoksannut tätä?