Salaattia vedetään myynnistä – salmonellariski!

SOK kertoo vetäneensä pois markkinoilta eriä Rainbow Salaatti-pinaattisekoitusta ja Rainbow Red&Green Salaattisekoitusta, joissa on yhtenä ainesosana punamangoldi.

Raaka-aineiden omavalvonnassa on yhdestä punamangoldierästä löydetty salmonellaa. Niinpä kaikki tuotteet, joiden valmistukseen kyseistä erää on käytetty, on varotoimenpiteenä vedetty myynnistä, SOK kertoo tiedotteessaan.