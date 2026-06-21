Koko ikänsä kalastusta harrastanut Jyrki Kekola paljastaa pitkän harjoittelun tuloksena syntyneen aurajuustoisen lohirullan reseptin.
Keuruulainen Jyrki Kekola on harrastanut kalastusta pienestä pojasta asti ja innostui harjoittelemaan kylmäsavustustakin jo yli 40 vuotta sitten. Ajan myötä alkoi kiinnostaa myös kuumasavustus ja yli 20 vuotta sitten Kekola kokeili ensimmäisen kerran aurojuustolla täytettyä lohirullaa.
– Aina, kun savustaa niin siinä kokeilee uutta ja uutta ja uutta, Kekola kommentoi herkkurullan syntyä.
Yllä olevalla videolla Jyrki kertoo itse, miten rulla valmistuu ja millä saa upean loppusilauksen makuun!
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Juttu ja video on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2024.