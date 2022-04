Jenkkisivusto nosti suomalaisen suosikkijuoman parrasvaloihin – saanut laajaa näkyvyyttä viime aikoina

Maailmanvalloitusta Atlantin takana tekevä lonkero on saanut lisänäkyvyyttä, kun Ad Age -markkinointisivusto teki pitkän jutun suomalaisesta suosikkijuomasta ja sen markkinoinnista Yhdysvalloissa.

Tällä hetkellä markkinan merkittävimpiä lonkeromerkkejä ovat The Finnish Long Drink ja Boston Beerin Bevy Long Drink. Molemmat yhtiöt ovat valmiita käyttämään miljoonia dollareita mainontaan ja näkyvyyden kasvattamiseen.

Suomalaisia stereotypioita lonkeromainonnassa

The Finnish Long Drinkin Technology, Humans and Taste -toimiston kanssa yhteistyössä toteutettu kampanja koostuu useammasta videosta, joista vähitellen muodostuu tarina. Bevyn mainoksen taustalla on TBWA\Helsinki, ja mainoksessa kuvataan "Suomalaista kesää" kuten istuskelua avannon reunalla.