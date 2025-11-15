n. ½ dl silputtuja tuoreita yrttejä (voit hyvin käyttää myös kuivattuja. Niitä tarvitset noin 3 tl)
hieman chilihiutaleita, mustapippuria rouhittuna ja ripaus suolaa
hieman juustoraastetta
Valmistusohje
Levitä tortillalätyt uunipellille. Saat yhdelle pellille mahtumaan 3 normaalikokoista kun leikkaat yhden kahteen osaan.
Sulata voi ja lisää joukkoon valkosipuli, yrtit ja mausteet.
Sivele voi-yrttiseosta tortillalättyjen päälle ja ripottele vielä hieman juustoraastetta.
Paista 200*C uunissa noin 5-7 min. Riippuen siitä, kuinka rapeita ja paahtuneita leivistäsi haluat.
Jos tortillaillasta jäi avattu paketti tortillalettuja, niin ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Jos et muutamaa lettua halua pakastaa seuraavaan käyttökertaan, niin tee niistä valkosipulileipiä. Tämän helpompaa leivontaa ei taatusti ole.
Leikkaa hieman jäähtyneet leivät saksilla noin kuudeksi kolmion malliseksi palaksi.