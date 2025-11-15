Juuri nyt Avaa

Paista 200*C uunissa noin 5-7 min. Riippuen siitä, kuinka rapeita ja paahtuneita leivistäsi haluat.

Sivele voi-yrttiseosta tortillalättyjen päälle ja ripottele vielä hieman juustoraastetta.

Sulata voi ja lisää joukkoon valkosipuli, yrtit ja mausteet.

Jos tortillaillasta jäi avattu paketti tortillalettuja, niin ne kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Jos et muutamaa lettua halua pakastaa seuraavaan käyttökertaan, niin tee niistä valkosipulileipiä. Tämän helpompaa leivontaa ei taatusti ole. Resepti: Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025).