Ikean aprillipilasta tuleekin totta.
Huonekalujätti Ikea kertoo lanseeraavansa lihapullat täysin uudessa muodossa: tikkarina.
Kyseessä oli alun perin aprillipäivänä julkaistu pila, mutta nyt lihapyörykän makuiset tikkarit tuodaan oikeasti tarjolle.
Tikkariyritys yhdisti voimansa Ikean kanssa
Ikean aprillipäivän somejulkaisussa esiteltiin lihapyörykän makuinen Chupa Chups -tikkari. Ingka-konsernin kaupallinen johtaja Javier Quiñones sanoo kuitenkin tiedotteessa, että pilasta päätettiin tehdä totta vasta sen saatua niin hyvän vastaanoton
Yhteistyön tuloksena lihapullatikkareita tulee kesäkuussa satoihin Ikea-tavarataloihin ympäri maailman maistettaviksi.
Tikkareita valmistetaan yhteensä miljoona kappaletta, ja ne jaetaan tavarataloihin jaettaviksi. Tikkareita ei voi ostaa, vaan niitä tarjoillaan tavarataloissa asiakkaille.