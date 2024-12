Hittisuklaasta törkeitä väärennöksiä suomalaiskaupoissa – huomaatko eron aitoon?

Somessa suuren suosion saavuttanut, joulumakeisista tunnettu Santa's Break -brändi on joutunut plagioinnin kohteeksi, yritys kertoo tiedotteessaan.

Kotimaisen Santa's Break -yhtiön toimitusjohtaja ja kuvittaja Miika Aalto kertoo, että jälleenmyyjille on kaupiteltu brändin nimellä ja kuvilla varusteltuja tuotteita. Näillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä alkuperäisten tuotteiden kanssa.

Asia tuli ilmi, kun yritys alkoi saada jälleenmyyjiltä turhautuneita yhteydenottoja eri osoitteista toimitetuista mainosmateriaaleista. Santa’s Breakin nimissä on myyty kauppoihin suklaita ja energiajuomia.

– Brändin nimellä myytävät energiajuomat ovat varman päälle väärennöksiä, sillä brändillä ei ole energiajuomia tuotekatalogissaan, yrityksestä kerrotaan.

Näin väärennöksen voi tunnistaa

Vasemmalla oikea Santa's Break -tuote ja oikealla väärennös.

Kuluttajien voi kuitenkin olla vaikea tunnistaa esimerkiksi suklaaväärennöksiä. Väärennettyjen tuotteiden pakkaukset ovat todennäköisesti pahvisia ja painojäljet heikkolaatuisia.

Santa's Break -yhtiön operatiivinen johtaja Juri Kaskela kertoo MTV Uutisille, että väärentäjät ovat luultavasti varastaneet yhtiöltä muun muassa sosiaalisessa mediassa käytettyä markkinointimateriaalia.

– Olemme tehneet asiasta rikosilmoituksen. Näyttää puhtaasti siltä, että meidän tekemiä markkinointimateriaaleja on hyödynnetty.

Kaskela kertoo saaneensa käsiinsä myös kuvia, missä näkyy kauppoihin päätyneitä väärennettyjä tuotteita. Plagioijat ovat lähestyneet jälleenmyyjiä hämäävällä sähköpostiosoitteella.

– Santa break -sähköposteja on käytetty, kun meillä on Santa's break.

Santa's Break -tuotemerkki on laajasti suojattu ja se käyttää makeisissaan Orklan ja Brunbergin sertifioituja tuotteita. Väärennettyjen tuotteiden alkuperää ei ole vielä tiedossa.

Mikä ihmeen Santa's Break?

Vastikään markkinoille ilmestyneet tuotteet ovat tunnettuja jo erityisesti alle 20-vuotiaiden keskuudessa, sillä yritys on tehnyt onnistunutta markkinointia sekä YouTubessa, Instagramissa että TikTokissa.

– Yritys on itsessään perustettu huhtikuussa. Ideasta tähän pisteeseen meni 1,5 vuotta. Alkuperäinen idea on lähtenyt siitä, että miten Suomi-kuva näkyy maailmalla ja mitä joulupukki tekee, kun hän ei ole töissä.

Brändiä on rakennettu toimitusjohtaja Miika Aallon tekemillä hauskoilla kuvituksilla.

"Koko jupakka tuli täysin puun takaa"

Santa's Break -suklaatuotteet tulivat myyntiin marraskuussa. Yrityksessä ollaankin oltu todella järkyttyneitä ja surullisia, kun tuoteplagioinnit tulivat ilmi.

– Tämä on ollut samaan aikaa surullista ja imartelevaa, toimitusjohtaja Aalto toteaa tiedotteessa.

– Koko jupakka tuli täysin puun takaa ja siitä on koitunut maine- ja taloushaittaa sekä meille että jälleenmyyjille. Samaan aikaan on ihan imartelevaakin, että joku on nähnyt brändissä niin paljon potentiaalia, että sitä on kannattanut alkaa systemaattisesti väärentää.

Santa's Breakin Juri Kaskelan mukaan poliisi selvittää asiaa parhaillaan Ruokaviraston kanssa ja asiasta ollaan tiedottamassa viranomaisten toimesta myöhemmin tällä viikolla.

