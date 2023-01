"Hitaasta kassasta" tuli ilmiö – espoolaiskauppias Toni yllättyi suosiosta: "Aluksi ihmeteltiin, että olenko ihan pöllö"

Hitaasta kassasta iloa yksinäisille?

– Kaupassa käynti on vähän niin kuin entisajan tori. Täällä tapaa ihmisiä, joten se on tärkeää monelle yksinäiselle. Siksi olemme miettineet, olisiko tällainen hidas kassa vaihtoehto meille, kauppias pohtii MTV Uutisille.

Hidas kassa käytössä espoolaiskaupassa jo viidettä vuotta

Espoossa, kauppakeskus Isossa Omenassa sijaitsevassa K-Citymarketissa on kertynyt jo useamman vuoden käyttökokemus hitaasta kassasta. Kauppias Toni Pokelan mukaan hidas kassa on ollut kaupassa toiminnassa viitisen vuotta.

Kokeilu, joka tuli jäädäkseen

Hidas kassa on myös myyjille mieluisa työpiste: työt saa suorittaa rauhassa, eikä kassahihna pyöri jatkuvalla syötöllä. Kauppias Pokelan mukaan hitaalle kassalle on muodostunut vakioasiakaskunnan lisäksi myös vakiomyyjäporukka. Porukassa on erityisen ulospäinsuuntautuneita myyjiä.

– Aluksi minulle ihmeteltiin, että olenko ihan pöllö, että "me ainakin halutaan, että meidän kaikki kassat on nopeita ja tehokkaita". Mutta päätimme silti kokeilla, ja nyt on kiva kuulla, että se on muuallakin maailmassa otettu käyttöön.