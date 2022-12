Hesburger lopettaa ruuan toimittamisen Woltin kautta

Tiedotteen mukaan Foodoran kotiinkuljetukset ovat käytössä joka päivä, ja asiakkailla on mahdollisuus tilata tuotteita Hesburgerista jopa alle puolen tunnin kotiinkuljetuksella kotiin tai työpaikalle. Hesburgerin tuotteet tulevat poistumaan Wolt-sovelluksesta.

– Foodoran ja Hesburgerin yhteistyön myötä kotiinkuljetustilaukset tulevat ravintoloissa nyt vain yhteen kanavaan. Tämä helpottaa ja sujuvoittaa meidän ravintoloiden henkilökunnan työntekoa. Yhteistyösopimus on meille myös taloudellisesti järkevää. Foodora on hyvä ja joustava yhteistyökumppani, jonka kanssa on hienoa kehittää kotiinkuljetustoimintaa. Uskomme, että hyvällä yhteistyöllä kotiinkuljetuspalvelut tulevat kasvamaan tulevaisuudessa”, sanoo Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti tiedotteessa.