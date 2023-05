Henri Alén uskoo Suomen ravintolakesään: "Kaikkein tärkeintä on..."

– Kesästä on tulossa hyvä ja jengiä piisaa, Alén julistaa italialaisen Fiasco-ravintolansa terassilla.

"Tärkeintä on taito tulkita, mitä ihmiset haluavat"

Alénin mukaan kaikissa suhdanteissa on mahdollisuus pärjätä.

– Tässä on joutunut kehittämään erilaisia työprosesseja, ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen tarvitaan enemmän aikaa. Kustannuspaineessa pitää raaka-aineita hankkia entistä tarkemmin ja hävikin vähentämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaikkein tärkeintä on taito tulkita, mitä ihmiset haluavat, Alén toteaa.