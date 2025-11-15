Makuja
Shopska-salaatti
Shopska-salaattia Tinskun tapaan.Tinskun keittiössä Julkaistu 15.11.2025 06:00
Ainekset
- 3 kypsää tomaattia
- 1 kurkku
- 1 vihreä tai punainen paprika
- 1 pieni punasipuli
- (muutama vihreä sipulin varsi)
- 200 g salaattijuustoa tai fetaa
- 3 rkl oliiviöljyä
- 1 rkl valkoviinietikkaa tai sitruunamehua
- suolaa ja mustapippuria maun mukaan
Valmistusohje
- Pilko tomaatit, kurkku ja paprika kuutioiksi.
- Kuori ja halkaise sipuli. Leikkaa ohuiksi siivuiksi.
- Pilko sipulinvarret
- Sekoita kasvikset kulhossa ja mausta oliiviöljyllä, etikalla, suolalla ja pippurilla.
- Raasta tai murustele juusto salaatin päälle.
Shopska-salaatti on perinteinen bulgarialainen salaatti, joka on erittäin suosittu myös muualla Balkanilla. Resepti: Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025).
Tarjoile heti tai anna maustua hetken jääkaapissa.
Saat Shopska-salaatista helpon näyttävän kesäisen alkuruoan tarjoilemalla sen annoksina värikkäissä pienissä kulhoissa.