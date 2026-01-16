Satokausiammattilainen näyttää, miten valmistetaan vireyttä päivään tuova herkullinen smoothie.

Satokausikalenterin Janni Kitti demonstroi keskiviikkona Huomenta Suomessa, miten tehdään energisoiva vihreä smoothie.

– Monille vihreä smoothie maistuu liian "vihreältä", mutta näillä ainesosilla maku saadaan hyvin häivytettyä.

Smoothien ainesosissa on otettu huomioon hedelmien sesongit. Smoothie sisältää paljon muun muassa C-vitamiinia.

– Tämä smoothie sopii hyvin aamupalaksi tai välipalaksi: banaani pitää kylläisenä, samoin pellavansiemenet.

Kitti muistuttaa, että erityisesti ulkomaiset hedelmät on hyvä pestä huolella ja joskus myös kuoria smoothieta varten.

– Itse asiassa kiivin voisi syödä jopa kuorineen, jos se on hyvin pesty – varsinkin keltainen kiivi sopii siihen hyvin.

Energisoiva vihreä smoothie

MTV

Vihreä smoothie on helppo valmistaa.

1 banaani

1 kiivi

⅓ kurkku

1 dl omenasosetta ( tai tuoretta omenaa)

½ dl mangososetta ( tai tuoretta mangoa)

1 limen mehu

1 dl omenatäysmehua

1 rkl pellavansiemeniä

½ tl matcha-teejauhetta

Pese/kuori hedelmät ja pilko pienemmäksi. Laita ainekset tehosekoittimeen ja soseuta tasaiseksi smoothieksi.

Katso yllä olevalta videolta smoothievinkit!