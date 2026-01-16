Satokausiammattilainen näyttää, miten valmistetaan vireyttä päivään tuova herkullinen smoothie.
Satokausikalenterin Janni Kitti demonstroi keskiviikkona Huomenta Suomessa, miten tehdään energisoiva vihreä smoothie.
– Monille vihreä smoothie maistuu liian "vihreältä", mutta näillä ainesosilla maku saadaan hyvin häivytettyä.
Smoothien ainesosissa on otettu huomioon hedelmien sesongit. Smoothie sisältää paljon muun muassa C-vitamiinia.
– Tämä smoothie sopii hyvin aamupalaksi tai välipalaksi: banaani pitää kylläisenä, samoin pellavansiemenet.
Kitti muistuttaa, että erityisesti ulkomaiset hedelmät on hyvä pestä huolella ja joskus myös kuoria smoothieta varten.
– Itse asiassa kiivin voisi syödä jopa kuorineen, jos se on hyvin pesty – varsinkin keltainen kiivi sopii siihen hyvin.
Energisoiva vihreä smoothie
MTV
Vihreä smoothie on helppo valmistaa.
1 banaani
1 kiivi
⅓ kurkku
1 dl omenasosetta ( tai tuoretta omenaa)
½ dl mangososetta ( tai tuoretta mangoa)
1 limen mehu
1 dl omenatäysmehua
1 rkl pellavansiemeniä
½ tl matcha-teejauhetta
Pese/kuori hedelmät ja pilko pienemmäksi. Laita ainekset tehosekoittimeen ja soseuta tasaiseksi smoothieksi.