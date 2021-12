Fazerin patukkajoulukalenteriin lipsahti virhe: "Hupsista"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin syksyllä vuoden 2021 uutuusjoulukalentereista. Tänä vuonna herkkujoulukalenterien ystäville on ollut tarjolla erikoislaatuisiakin uutuuksia, kuten Elovenan puurojoulukalenteri sekä Piltin välipalajoulukalenteri.

Patukkajoulukalenteriin lipsahti pakkausvirhe: "Isot tonttupahoittelut"

Monet kalenterin ostaneet ehtivät jo ihmetellä sosiaalisessa mediassa kalenterin ensimmäisten päivien takaa paljastuvia yllätyksiä, jotka eivät aivan ole vastanneet odotuksia. Luukusta on saattanut paljastua eri patukka kuin muilla, tai vaihtoehtoisesti suklaa on ollut joulukalenterissa aivan väärin aseteltuna.

Kalenteria valmistavan Fazerin mukaan kyse on inhimillisestä virheestä. Fazer paljasti Instagram-tilillään, että tiettyjen kalenterien kohdalla on saattanut tapahtua pienimuotoinen virhe.

– Hupsista. Tontuillemme on joulukiireessä saattanut käydä pakkausvirhe. Isot tonttupahoittelut! Vinkki tontuiltamme, kuinka erehdyksen voi korjata, löytyy videoilta, Fazer Suomi -tilillä kerrottiin.

Videolta käy ilmi, että patukkakalenterin muovinen sisusosa on saattanut lipsahtaa päällyspahvin sisään väärinpäin. Tällöin luukkujen sisältö on väärä ja patukat saattavat myös näkyä luukuista aivan väärinpäin niin, että niitä on hankala ottaa kalenterista.