Suomalaisten keittiössä yleistynyt airfryer-ilmafriteerauskeitin on vaikuttanut myös suomalaisten ruokailutottumuksiin.

Suomalaisten lautasilta löytyy entistä useammin esimerkiksi jättikatkarapuja ja mustekalaa, kertoo kalayhdistys Pro Kala ry tuoreessa tiedotteessaan.

Yhdistyksen mukaan äyriäisten käyttö on yleistynyt huomattavasti kotikeittiöissä. Kaupassa kuluttajien ostoskoreihin päätyy usein helposti valmistettavia tuotteita.

– Mustekala trendaa tällä hetkellä voimakkaasti. Sen suosio on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan, ja se kiinnostaa sekä kuluttajia että ravintoloita, kertoo Äyriäistukun myynti- ja markkinointipäällikkö Calle Spring tiedotteessa.

Airfryerit kasvattaneet merenelävien myyntiä

Kalayhdistyksen mukaan yksi selvä syy merenelävien käytön merkittävälle kasvulle on kotikeittiöissä yleistynyt laite, airfryer.

– Airfryerit ovat yleistyneet nopeasti, ja niitä alkaa olla jo monessa taloudessa. Niiden myötä paneerattujen äyriäisten, lähinnä paneerattujen jättikatkarapujen ja mustekalanrenkaiden myynti on lähtenyt kasvuun, Spring kertoo.

Airfryerien myötä Suomeen on rantautunut myös paljon tuotteita, jotka ovat jo pitkään olleet suosittuja muualla Euroopassa, mutta joille ei ole aiemmin ollut kysyntää meillä.

Äyriäistukun Calle Springin mukaan suomalaisten äyriäismaku on vuosikymmenten aikana muuttunut eksoottisempaan suuntaan. Vielä 1990-luvulla monelle suomalaiselle tutuin tuote oli katkarapu, jota syötiin useimmiten pizzan täytteenä.

– Vaikka toisaalta, onhan meillä Suomessa pitkä historia kotimaisten jokirapujen suhteen.

Nykypäivänä suomalaisten lautasilla näkyy enenevissä määrin muun muassa jättikatkarapuja, simpukoita ja ostereita. Niiden yleistymistä on vauhdittanut muun muassa ruotsinlaivojen äyriäisvalikoimat sekä ulkomaanmatkoilta poimitut vaikutteet.

