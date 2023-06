Zoey-koiran kieli on ennätysmäisen pitkä

Labradorinnoutajan ja saksanpaimenkoiran risteytys Zoey on saanut nimensä Guinnessin ennätystenkirjaan kielensä ansiosta. Zoeylla on nimittäin maailman pisin kieli, kun vertailukohtana ovat maailman kaikki muut elossa olevat koirat. Ennätyksestä uutisoi muun muassa New York Post.