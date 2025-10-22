Tapaamispaikkana on Linköping, jossa valmistetaan muun muassa Gripen-hävittäjiä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee tänään Ruotsissa, jossa maat ilmoittavat puolustusyhteistyöhön liittyviä uutisia.

Ruotsin hallituksen tiedotteen mukaan Zelenskyi ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaavat Linköpingissä. Tapaamisen jälkeen he järjestävät yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa uutiset kerrotaan.

Linköpingissä sijaitsee puolustusalan yhtiö Saabin tehdas, jossa valmistetaan muun muassa Gripen-hävittäjiä.

– Vahva ja kyvykäs Ukraina on Ruotsille tärkeä prioriteetti. Varmistamme jatkossakin, että Ukraina pystyy taistelemaan Venäjän hyökkäystä vastaan, kirjoitti pääministeri Kristersson X-viestipalvelussa.

– Odotan innolla keskusteluamme siitä, kuinka edistää yhteistyötämme. Meillä on paljon opittavaa toisiltamme, hän kirjoitti.

Kristerssonin lisäksi Zelenskyin vierailulle osallistuvat myös Ruotsin energia- ja teollisuusministeri, ulkoministeri, puolustusministeri sekä opetus- ja integraatioministeri.

