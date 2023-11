Zelenskyi: Venäjälle lähetettävä viesti, ettei maailma väsy puolustamaan vapautta – MTV seuraa sotaa

– Keskeistä on nyt saada takeet siitä, että Ukrainan tuki riittää myös ensi vuonna. Kiitän kaikkia maita, jotka tarkastelevat tätä asiaa kuten me. Tarvitsemme tämän viestin Venäjälle: tekivätpä he mitä tahansa, maailma ei väsy puolustamaan vapautta ja kansainvälistä järjestystä, Zelenskyi sanoi.