Putin pitää jälleen vuotuisen tiedotustilaisuutensa ja vastaa kansalaisten kysymyksiin – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Keskiviikon tapahtumia

EU-maiden poliittisten johtajien huippukokouksessa torstaina ja perjantaina on poikkeuksellisen kovat panokset Ukraina-avun toteutumisesta. Suomea edustaa huippukokouksessa pääministeri Petteri Orpo (kok.). Hänen mukaansa tämän Eurooppa-neuvoston kokouksen tärkein asia on vahvistaa EU:n vahvan tuen jatkuminen Ukrainalle niin kauan kuin on tarpeen.



– Ukraina tarvitsee taloudellista ja sotilaallista tukea. Keskeistä on myös avata neuvottelut unionin jäsenyydestä. Päätöksiä ei kannata lykätä. Ukrainalla ei ole aikaa odottaa, hän toteaa tiedotteessa.



Unkari on jumittanut toistaiseksi useita Ukrainaan liittyvää päätöskokonaisuuksia. Näitä ovat olleet muun muassa EU:n laajentumisen seuraavat askeleet erityisesti Ukrainan kanssa, rahallinen 50 miljardin euron tukipaketti Ukrainalle ja Euroopan rauhanrahaston pääomittaminen 20 miljardilla eurolla.



Brysselissä Unkarin vastustuksen on tulkittu liittyvän myös rahaan. Unkarilta on tällä hetkellä jäädytettynä mittava määrä EU-rahoitusta maan oikeusvaltion heikon tilan takia.