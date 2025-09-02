Zelenskyi tapaa EU:n ja Naton johtajat – aiheena turvatakuut

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkustaa Pariisiin tapaamaan torstaina EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Naton pääsihteerin Mark Rutten, Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin ja Britannian pääministerin Keir Starmerin, kertoo Ukrainan presidentinkanslia.
Ukrainan mukaan tapaamisessa keskustellaan turvatakuista osana mahdollista rauhansopimusta Venäjän kanssa.
Pariisissa kokoontuu niin sanottu halukkaiden koalitio. Pariisin kokoukseen osallistuu Suomesta presidentti Alexander Stubb, joka kertoi aiemmin tänään Zelenskyin saapuvan myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Kööpenhaminassa.