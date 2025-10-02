Ukrainan presidentti tapaa kokouksessa Euroopan johtoa.
Tanskan Kööpenhaminassa järjestetään tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokous. Kokouksessa on määrä keskustella tuen jatkamisesta Ukrainalle ja Euroopan vahvistamisesta haastavassa geopoliittisessa tilanteessa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa kokouksessa Euroopan johtajia. Asiasta kertoo Tanskan pääministeri.
Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.).
Keskiviikkona EU-maiden johtajat kokoontuivat niin ikään Kööpenhaminaan epäviralliseen huippukokoukseen.
Asioiden käsittelyn on tarkoitus jatkua virallisessa EU-huippukokouksessa lokakuun loppupuolella.
