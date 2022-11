Yhdysvallat lupaa tukea Ukrainaa vaalituloksesta huolimatta – ISW: Venäjä tuskin jatkaa infraiskuja nykyisellä tahdilla

– Hän toisti, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle on järkkymätön ja että Yhdysvallat on valmis tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen, Evans sanoi.

Venäjä alkanut valmistaa "lohikäärmeen hampaita"

ISW: Venäjällä luultavasti vaikeuksia jatkaa iskuja kriittiseen infrastruktuuriin samalla tahdilla

Venäjällä on luultavasti vaikeuksia jatkaa Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia iskuja tähänastisella tahdilla, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).