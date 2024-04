Kommentti: Ukrainan lähikuukausien taistelukyky – tai sen puute – voi ratkaista sodan kulun

Ammuksia ja uusia tankkeja tuotetaan ripeästi, Pohjois-Koreakin auttaa ja sotilaita on mobilisoitu enemmän tai vähemmän julkisesti niin, että Cavolin mukaan joukkoja on enemmän kuin ennen hyökkäyssodan alkua.

Ukrainaan luvattu länsiapu – ammuksista aina F-16 -hävittäjiin, on tulossa vasta alkukesästä. Jo nyt Ukraina on joutunut pikkuhiljaa peräytymään sen jälkeen kun se menetti Avdijivkan talvella, koska miehet ovat rättiväsyneitä eikä ammuttavaa oikein ole. Ilmatorjuntakin ontuu, kun Patriotit on lähes ammuttu loppuun.