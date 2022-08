IAEA varoittaa: Venäläisten Ukrainassa valtaaman ydinvoimalan tilanne uhkaava – MTV seuraa Ukrainan sotaa

Venäläisjoukkojen valtaaman Zaporizhzhjan ydinvoimalan tilanne Ukrainassa on uhkaava, varoittaa Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja.

– Jokaista turvallisuusmääräystä on rikottu, emmekä voi antaa sen enää jatkua, sanoi järjestön johtaja Rafael Grossi.

IAEA on yrittänyt jo viikkoja lähettää voimalaan tutkimusryhmän, mutta Ukraina ei ole suostunut siihen. Ukrainan mukaan ryhmän päästäminen voimalaan legitimoisi voimalan miehityksen kansainvälisen yhteisön silmissä.

Ukraina on alkanut kohdistamaan toimia Hersoniin kahdesta syystä, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-insituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

Toinen syy on se, että heinäkuun aikana Ukraina sai käyttöönsä paljon mediassa esillä olleita Himars-raketinheitinjärjestelmiä sekä muita pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä länsimaista.

– Näillä Ukraina on pystynyt tuhoamaan Venäjän ammusvarastoja ja komentokeskuksia ja se on vaikuttanut Venäjän kykyyn käyttää epäsuoraa tulta. Ukraina on myös varmasti katsonut edukseen suunnata etelään, sillä Venäjän joukot ovat olleet siellä heikommat kuin esimerkiksi idässä.