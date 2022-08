Zahmalle tuli äkkilähtö Afganistanista Suomeen vuosi sitten – puheluissa sukulaisten kanssa saa varoa sanojaan: "Talebanit tarkistavat puhelimen kokonaan"

Toimittaja Zahma Karimyn sukulaisia asuu tällä hetkellä Afganistanissa. Kulunut vuosi heidän elämässään on Karimyn mukaan näyttänyt todella pahalta. Ihmisoikeuksia on riistetty ja naisten oikeudet ovat heikot. Huono taloudellinen tilanne on kuitenkin suurin ongelma.

– Se on koskenut kaikkia afganistanilaisia riippumatta siitä, mikä koulutustausta tai ammatti heillä on ollut, Karimy sanoo.

– On perheitä, joilla on vaan naisia perheessä, esimerkiksi mies on menehtynyt eikä ole poikalapsia, joille se työnsaanti on helpompaa.