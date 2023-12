Zac Efron sai tähden Walk of Famelle – tästä hän kiitti edesmennyttä Matthew Perryä

Näyttelijä Zac Efron , 36, sai 11. joulukuuta pidetyssä tilaisuudessa oman tähden Hollywoodin Walk of Famelle. Hänet tunnetaan muun muassa rooleistaan ​​High School Musical -elokuvassa ja The Greatest Showman -musikaalitrillerissä.

– Haluan ehdottomasti mainita myös jonkun, joka ei ole täällä tänään. Ja hän on Matthew Perry, joka oli niin kiltti ja huomaavainen minulle, kun työskentelimme 17 Again -elokuvan parissa. Se todella kannusti ja motivoi minua niin monella tavalla. Se todella työnsi minut urani seuraavaan vaiheeseen. Ja siitä, kiitos paljon Matthew’lle, ajattelen sinua paljon tänään, Efron kertoi.

/All Over Press

Vuonna 2021 Efron sai Emmy-palkinnon Down to Earth with Zac Efron -päiväohjelman juontamisestaan. Hän on jälleen ehdolla ohjelman toisesta kaudesta.