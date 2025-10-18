Ysitiellä on sattunut jälleen yksi liikenneonnettomuus.
Ysitiellä Korpilahden eteläpuolella Painaan kohdalla sattui liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena neljä ajoneuvoa ja seitsemän henkilöä, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen mukaan ensimmäinen auto ajautui tieltä ulos ja toinen auto pysähtyi auttamaan, jolloin kolmas auto törmäsi auttamaan pysähtyneeseen autoon.
Neljäs auto väisti kolaroituneita autoja, mutta osui keskikaiteeseen.
Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Yksi auto vaurioitui hinauskuntoon.
Onnettomuus aiheuttaa haittaa liikenteelle, mutta liikenne saadaan kulkemaan pian normaalisti