Yritys ei olisi saanut julkaista työntekijöiden puhelinnumeroita, linjaa apulaistietosuojavaltuutettu

Linja-autoliikennöitsijä toimi tietosuojasääntelyn vastaisesti jakaessaan työntekijöiden henkilökohtaisia puhelinnumeroita yrityksen intranetissä, katsoo apulaistietosuojavaltuutettu. Asiasta kertoi tietosuojavaltuutetun toimisto keskiviikkona.



Yritys julkaisi 300 linja-autonkuljettajan henkilökohtaiset puhelinnumerot yrityksen sisäisessä verkossa. Numerot näkyivät kaikille yrityksen linja-autonkuljettajille.



Apulaistietosuojavaltuutettu sai asiasta kantelun, jonka mukaan osa kuljettajista on huolissaan salaisen puhelinnumeronsa näkymisestä muille työntekijöille.



Yritys antoi asiasta selvityksiä, joiden mukaan kuljettajien on tärkeää pystyä pitämään yhteyttä toisiinsa töissä. Kuljettajilla on työpuhelimet, joilla voi soittaa vain tiettyihin puhelinnumeroihin, kuten esihenkilölle ja hätänumeroon. Tekstiviestejä niillä ei voi lähettää.