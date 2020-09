Yrityksille koronakriisissä suunnattua kustannustukea sai alle kolmannes hakijoista

Valtiokonttorin myöntämä kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuen edellytyksenä on sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon lasku. Tukea saa enintään 500 000 euroa kahdelta kuukaudelta ja sen suuruus riippuu yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten määrästä.