Nämä alat saivat eniten koronatukea– yrityksiä tuettu jo yli 2 miljardilla, uusi tukipaketti tulossa lähikuukausina

Yritykset ovat saaneet erilaisia koronatukia julkiselta sektorilta yhteensä noin 2,1 miljardia euroa. Ylivoimaisesti suurin potti on tullut Business Finlandilta, jonka osuus kokonaisuudesta on liki puolet, 980 miljoonaa euroa.

Näiden lisäksi kulttuurialan toimijat ovat voineet hakea tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä. OKM:n mukaan sen kautta on mennyt vain vähän yritystueksi luettavaa rahaa.

Myös maa- ja metsätalousministeriö on jakanut tukea maataloudelle.

Maatalouden alkutuotantoon on myönnetty tukea noin 60 miljoonaa euroa ja maaseutuyrityksille noin 10 miljoonaa euroa.

Osa tuesta jakamatta, uutta tulossa 550 miljoonaa

Keväällä käynnistyneet yritystukihaut ovat pääosin päättyneet, mutta uutta tukea on luvassa vielä ennen vuodenvaihdetta.

Eduskunta sai viime viikolla käsiteltäväksi enintään 550 miljoonan euron kustannustuki 2 -nimisen paketin. Uusi kustannustuki on todennäköisesti yrittäjien haettavissa vielä joulukuussa.

Paketissa on mukana ykköskierrokselta käyttämättä jäänyt 140 miljoonan euron potti.

Paljonko rahaa on ollut tähän mennessä jaossa ja mitkä alat ovat saaneet eniten tukea?

Summat voivat poiketa toisistaan, sillä osa yritystuista on jäänyt käyttämättä hakemusten vähyyden vuoksi.

Business Finlandin tuki on valtaosaltaan jaettu. Sen sijaan Ely-keskusten ja kuntien tukieuroista osa jäi hakemusten vähyyden vuoksi jakamatta. Valtiokonttorin kautta varatusta 300 miljoonan kustannustuesta esimerkiksi on toistaiseksi jaettu alle puolet, 130 miljoonaa euroa. Kuntien tuista on jaettu vielä vähemmän, alle 40 prosenttia.