Yrittäjien tyytyväisyys hallituspohjaan ja Riikka Purraan huipussaan – nämä yrittäjäryhmät vähiten tyytyväisiä

Myös Orpo herättää tyytyväisyyttä

Pääministeri Petteri Orpoon (kok.) on tyytyväisiä 58 prosenttia vastaajista ja valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.) 55 prosenttia vastaajista. Yrittäjien luottamus hallitusta ja ministereitä kohtaan on vahvistunut marraskuun jälkeen, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran. Eniten on vahvistunut tyytyväisyys hallituspohjaa ja Riikka Purraa kohtaan. Molemmat ovat nousseet viisi prosenttiyksikköä. Tyytyväisyys on nyt korkeimmillaan tehdyissä mittauksissa.