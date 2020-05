Yrittäjät odottavat kuumeisesti matkailun sallimista – pelkät luksuslomailijat eivät pelastaisi tilannetta

"Ei kansantaloudellista hyötyä"

– Luksusmatkailu on hyvin rajattua ja kohderyhmä on pieni. Toki asiakkaat maksavat hyvin ja sitä kautta taloudellinen merkitys on volyymia suurempi mutta taloudellista hyötyä alalle tulee vasta isossa mittakaavassa sitten, kunnes valtavirtapohjainen matkustaminen on mahdollista.