Rovaniemeläinen yrittäjä esittää rahakkaiden turistien luksusmatkailun sallimista: "Suomi voisi olla turvallisen matkustamisen edelläkävijä"

Privaatteja ja räätälöityjä matkaelämyksiä tarjoavan rovaniemeläisen Luxury Action -yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Janne Honkanen on välittänyt hallitukselle esityksen luksusmatkailun vapauttamisesta korona-aikana.

Janne Honkanen kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että esityksen taustalla on ajatus siitä, että Suomi voisi profiloitua tässä maailman tilanteessa kontrolloidun ja turvallisen matkustamisen edelläkävijänä.

– Se, että me sallittaisiin privaattimatkustaminen saisi luksusmatkailijat ja maksukykyiset turistit palaamaan Suomeen myös tulevaisuudessa. Tämä olisi Suomen matkailubrändin eteenpäin viemistä, Honkanen kertoo.

Luksusmatkailu "hygieenisempi vaihtoehto"

Janne Honkasen mukaan privaattimatkustaminen on ylipäätään paljon hygienisempaa, kontrolloidumpaa ja turvallisempaa.

– Lähtökohtaisesti privaattimatkaaja käyttää yksityiskonetta. He käyttävät yksityisiä terminaaleja, joissa on panostettu turvallisuuteen ja puhtauteen. Ihmiskontaktit ovat olemattomat ja matkajälki on helposti jäljitettävissä.

Jos privaattimatkustamiseen keskittynyt matkustaminen sallittaisiin, saattaisi moni ajatella viihteen muuttuvan hetkellisesti pelkästään rikkaiden huviksi.

Honkanen ei usko, että asia eriarvoistaisi ihmisiä.

– Tarkoitus on antaa positiivista signaalia maailmalle. Tarkoitus on kuitenkin asteittain avata matkailua ja tämä olisi sielä kontrolloiduimmasta päästä. Se voi olla, että Suomen suosio tällaisten ihmisten keskuudessa lisääntyy ja se on todella arvokasta.

Janne Honkanen ottanut selvää, että esimerkiksi työmatkaliikenne yksityiskoneella on tällä hetkellä mahdollista Helsinki-Vantaalle.

– Yksityisellä koneella voi saapua lentokentälle, mikäli on työhön liityvä asia Suomeen. Sen voisi laajentaa hyvin siihen, että sitä voisi käyttää myös lomatarkoitukseen.

Visit Finland pitää ideaa varteenotettavana

Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen pitää Janne Honkasen ulostuloa varteenotettavana ja ideaa hyvänä jo yritysten hengissäpysymisen näkökulmasta.

Virkkusen mukaan on ylipäätään tärkeää, että matkailuteollisuus ja yritykset sopeutuvat vallitsevaan tilanteeseen.

– Liiketaloudellinen yhtälö on mielestäni hyvä. On parempi, että se raha tulee kassavirran kautta kuin yhteiskunnan tukiin luottaen. Tällaiset asiakaskohderyhmät käyttävät palveluihin paljon rahaa ja ne palvelut, mitä he ostavat, työllistävät myös alihankkijoita. Niiden työllistävä vaikutus on huomattavasti suurempi kuin perinteisillä matkailutuotteilla.

– Tavallaan yksikkötuotannon arvo on korkeampi kuin niin sanotulla normaalilla matkailupalveltuotteella, Virkkunen kertoo MTV Uutisille.

Virkkunen kertoo, että Suomen palveluviennin kasvu on ollut viime vuosina huomattavan suurta ja se on tärkeää koko yhteiskunnalle.

– Palveluvienti on 5-6 aikana kasvanut 53 prosenttia ja matkailun osuus palveluviennistä on 16 prosenttia. Eli jos ajatellaan kansantalouden kannalta, tällaisella yksittäisellä tuotekehityksen palvelumuotoilulla voi olla hyvinkin suuri merkitys. Muut matkailuyritykset pystyvät saamaan ideoita ja ajatuksia siihen, että millä tavalla he myös pystyvät muokkaamaan palveluita pandemia-aikana.