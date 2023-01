Yökylässä Maria Veitola palaa! Salkkareista tutut Kerttu Rissanen ja Sami Uotila päästävät kamerat ensimmäistä kertaa yhteiseen kotiinsa

Yökylässä Maria Veitola palaa jälleen. Sarjan kahdeksannella kaudella vieraillaan julkisuudesta tunnettujen suomalaisten luona, joiden koteihin ja elämään Maria Veitola pääsee tutustumaan. Yökyläreissut kuljettavat Marian taas kaikkialle Suomeen ja jopa sen rajojen ulkopuolelle. Luvassa on intiimejä, rohkeita keskusteluja, inhimillisiä kohtaamisia ja hauskoja, yllättäviä hetkiä.

– Oon saanut taas tehdä kymmenen jakson verran lempihommaani, eli yökyläillä kiinnostavien suomalaisten kodeissa. Luvassa on taattuun tapaan aitoja kohtaamisia, omintakeisia majapaikkoja ja hauskoja aktiviteetteja. Ja tietysti herkkiä, viisaita, rohkeita ja lohdullisia keskusteluja – monenlaista tunnelmaa, Maria Veitola kertoo.

JAKSOT:

1/10: Katja Ståhl kutsuu Marian yökylään. Katja vie Marian hänelle tärkeään paikkaan, hevostallille. Viinilasillisten äärellä jutellaan lasten aikuistumisesta, viisikymppisen sinkkuelämästä sekä omasta vanhenemisesta ja hyvinvoinnista. Katja avautuu Marialle uupumuksesta ja kertoo, millaista elämä oli nuorena "sikailijana". Toisena päivänä he käyvät Katjan äidin luona kylässä.

2/10: F1-kuski Valtteri Bottas kutsuu Marian yökylään aurinkoiseen Monacoon. Päivien aikana Maria pääsee tutustumaan hänelle tuntemattomaan formulamaailmaan, kun he pohtivat yhdessä lajin eettisyyttä, vaaroja ja sen antamaa taloudellista vapautta. Mika Häkkinen vierailee videopuhelun välityksellä ja Maria pääsee tapaamaan myös Valtterin kumppanin Tiffanyn.

3/10: Pilvi Hämäläinen kutsuu Marian luokseen Käpylään. Hurmaava Pilvi avaa Marialle elämänsä suurinta tragediaa ja kertoo millaista oli kirjoittaa esikoisromaani. Vierailun aikana he juttelevat häpeästä, muovailevat ja tutkivat Pilvin mysteerilaatikkojen sisältöä. Pilvi vie Marian naapuriin koirasyntymäpäiville.

4/10: Maria matkaa Turkuun Petteri Orpon luo. Mariaa kiinnostaa miten Petteristä tuli kokoomuslainen. Kyläilyn aikana keskustellaan politiikan lisäksi parisuhteesta ja terveydestä. Petteri valmistaa Marialle loistoillallisen ja vie hänet piiritoimistoon, missä he ihailevat vanhoja vaalimainoksia. Aamulla he matkaavat metsäretkelle.

5/10: Maria pakkaa kassinsa ja lähtee yökylään Jade Nyströmin luokse Lapinjärvelle. Kyläilyn aikana tavataan Jaden perhe ja kuullaan, millaista elämä on nuorena urheilijana. Jade vie Marian korkeushyppytreeneihin ja kertoo millaisia ikävyyksiä on kohdannut vuosien varrella. He pohtivat naiseutta ja juhlistavat Jaden nimenmuutosta.