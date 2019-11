Yöhoito poistetaan vanhainkodissa Iitissä – lähihoitaja Eeva lataa suorat sanat kohutusta päätöksestä: "Yöunet on menetetty, tuntuu aivan hirveältä"

– On huonosti liikkuvia ihmisiä jotka tarvitsevat apua ihan vessassa käyntiin. Osa tarvitsee tietysti särkylääkkeitä, jos on kipuja. Sitten on käveleviä vanhuksia, joilla on muisti vähän huonompi, jotka etsivät puolisoaan tai miettivät vuorokauden aikaa.