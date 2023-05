Lakko sai myös hoivayritysten pomot jalkautumaan töihin – "Rehellisesti sanottuna olen itsekin menossa tekemään työvuoron"

Lakon piirissä on 26 Attendon, Esperi Caren, Mehiläisen ja Pihlajalinnan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä.

Esimerkiksi Attendon yksiköihin on saatu riittävästi työvoimaa vuokratyöntekijöistä sekä jalkauttamalla esihenkilöitä ja hallinnon työntekijöitä töihin hoivakoteihin.

Myös Mehiläisen omistama Mainiokodit on saanut yksikköihinsä riittävästi työvoimaa työaikajärjestelyillä sekä hyödyntämällä esimiesten työpanosta ja muiden yksiköiden henkilökuntaa.

– Tilanne yksiköissä on rauhallinen, ja toiminnot pystytään järjestämään pitkälti normaalisti. Mahdollisesti kiireettömiä toimintoja, kuten aktiviteetteja saatetaan joutua siirtämään. Näköpiirissä ei ole tällä hetkellä, että (asukkaiden) siirtoja jouduttaisiin tekemään, sanoo liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

"Ensimmäinen lakkopäivä alkoi aika rauhallisesti"

Lakon on määrä jatkua lauantaihin saakka. Suurin osa lakon piirissä olevista hoivakodeista on Pirkanmaalla, jossa julkinen terveydenhuolto on varautunut tarvittaessa ottamaan vastaan hoivakotien asukkaita lakon pitkittyessä.