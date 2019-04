Ympäristöongelmia taiteilijoiden silmin – Kiasman uusi näyttely esittelee nykytaiteilijoiden näkemyksiä ihmisen luontosuhteesta

Pyörivä ryijy on saanut innoituksensa junan ikkunasta näkyvästä maisemasta. Tunturimaisema rakentuu saamelaishuivin hapsumateriaalista. Neljästä muotokuvasta vain yhdessä on ihminen, muut ovat robotteja. Kaikki näyttelyn teokset käsittelevät ihmisen luontosuhdetta omalla tavallaan.

"Ihminen ei ole luonnosta irrallinen"

Alma Heikkilän maalaus on tiivis lähikuva ihmisen kasvoista. Samaan teokseen kuuluvassa pienemmässä maalauksessa on ihmisen kulmakarvoissa ja ripsissä elävä karvatuppipunkki.

– Ihminen ei ole irrallinen tai ei voi astua ulkopuolelle luonnosta vaan on jatkuvasti läpeensä sekaantunut siihen. Oma keho on ekosysteemi, jossa on eri lajeja, jotka osallistuvat siihen arkeen halusitpa tai et, selittää taiteilija Alma Heikkilä näkemystään.