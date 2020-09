Ympäristön saastuminen vaarantaa myös terveyden – Euroopassa joka kahdeksas kuolema on yhteydessä ihmisen aiheuttamaan ympäristön pilaantumiseen

Ilmansaasteet ovat yksi suurimmista ympäristön terveydelle aiheuttamista uhkatekijöistä Euroopassa. Euroopassa kuolee joka vuosi ennenaikaisesti 400 000 ihmistä ilman saastumisen vuoksi.Toiseksi suurin uhka on melu, joka on osallisena 12 000 ennenaikaisessa kuolemassa.

Koronan leviäminen yhteydessä ympäristön tilaan

Koronaviruksen voittokulkukin on yhteydessä ympäristön tilaan.

— Kaikki on kytköksissä ilmastonmuutokseen ja jos sen annetaan edetä samaa tahtia kuin nyt, silloin terveysuhat lisääntyvät. Meidän pitää huolehtia siitä, että pystymme vähentämään meidän päästöjä joka vuosi samalla tavalla kuin tänä vuonna tapahtui koronaviruksen takia, sanoo Furman.

Puolassa on usein talvella huono ilmanlaatu.

Isoja eroja eri maiden välillä

Ero ympäristön saastumisesta johtuvien kuolemantapausten määrässä on suuri Itä- ja Länsi-Euroopan maiden välillä. Vähiten ympäristöön liittyviä kuolemantapauksia on Islannissa ja Norjassa, eniten Bosnia-Hertsegovinassa.

— Onhan meillä erilaista, jos ei nyt lainsäädäntöä, niin lainsäädännön toimeenpanoa ja eri puolilla Eurooppaa on erilaista teollisuutta. Ihmisten tietoisuus ympäristöongelmista on erilainen eri maissa, huomauttaa Furman.

Viheralueita tarvittaisiin lisää

— Jos meillä on kaupungissa luontoympäristöä, se houkuttelee meidät liikkumaan ja liikkuminen on meille terveellistä. Kontakti luontoon on todella tärkeä meidän immuunivasteen saavuttamiseksi. Puut ja sen kaltaiset elementit puolestaan suojaavat meitä helleaalloilta, listaa Furman.