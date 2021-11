Ympäristöministeri Mikkonen Glasgow’ssa: "Kaikki ymmärtävät, että päästöjä on vähennettävä jo ihan lähivuosina"

Krista Mikkonen on kaiken kaikkiaan tyytyväinen kokouksen henkeen.

– Ilahduttavaa on se, että henki on ollut hyvin rakentava. Kaikilla on ollut ymmärrys siitä, että meidän täytyy vähentää päästöjä ihan lähivuosina merkittävästi, jotta pysytään puolentoista asteen lämpenemisen tavoitteessa, Mikkonen kertoi MTV Uutisten haastattelussa Glasgow’ssa.