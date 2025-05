Entinen kujakatti Charlotte kohtasi karhun takapihallaan – näin kävi: "Se valitsi raivon"

Rohkea kissa ei perääntynyt, vaan puolusti raivokkaasti reviiriään uteliaalta karhulta.

13-vuotias entinen kujakatti, nykyinen rakastettu sylikissa, Charlotte oli viettämässä ansaitsemiaan eläkepäiviä Massachusettsissa sijaitsevan kotinsa takapihalla.

Valkotäplikkäälle Charlottelle on rakennettu takapihalle oma niin kutsuttu "catio" eli kissojen ulkohäkki. Se on suorassa yhteydessä talon olohuoneeseen ja kissalla on vapaa pääsy niin sisään kuin ulos aitauksesta.

Yllättäen takapihalle eksyi villi mustakarhu.

"Se valitsi raivon"

Rohkea Charlotte ei kuitenkaan paennut villieläintä sisälle, vaan puolusti raivokkaasti reviiriään oman aitauksensa sisäpuolelta. On todennäköisesti karhun onni, että näyttävästi pörhistellyt ja ärissyt Charlotte oli teljetty ulkohäkkiin, sillä se olisi epäilemättä lähikamppailussa ottanut erävoiton hämmentyneestä karhusta.

– Kissallani on vapaa pääsy aitaukseen, ja se voi halutessaan aina kävellä sisälle, mutta silti se valitsi raivon, Charlotten omistaja vitsaili Tiktokissa, jonne hän oli ladannut kodin valvontakameran kuvaaman pätkän kissan ja karhun kamppailusta.

Videota on katsottu yli 10 miljoonaa kertaa.

– Se, kun tajuat, että tuo ääni on lähtöisin kissasta, kommentoi eräs videon nähnyt katsoja.

– Kissat eivät usko painoluokkiin, kommentoi toinen.

– Tuo aitaus on suojana muille, ei itse kissalle, kommentoi kolmas.

